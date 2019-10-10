Центробанк собирается обязать банки предоставлять базовые финансовые услуги на основе биометрии, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях форума Finopolis 2019.

«В рамках изменения законодательства мы обсуждаем (многие банки сейчас не поддерживают пока эту систему): для того чтобы базовые услуги банки по выбору клиента могли предоставлять по биометрическим данным, то есть чтобы они создали технологическую возможность для этого <...>, надо будет думать о том, чтобы вводить такую обязанность», — сказала Набиуллина. По ее словам, небольшой спектр услуг и банков, которые их представляют, замедляет процесс сдачи биометрии.



Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова уточнила, что речь идет об обязательном вводе (то есть о предоставлении клиенту возможности получения) трех продуктов/услуг: вкладов, кредитов и переводов.