Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С таким заявлением «Опора России» обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, сообщают «Известия» . Бизнес-объединение «Деловая Россия» поддержало это предложение.

При обсуждении законопроекта о самозанятых гарантировалась неизменность условий эксперимента на протяжении 10 лет, после чего многие граждане поверили этому и перешли в правовое поле, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Если запретить регистрироваться в качестве самозанятых людям определенных профессий, то национальный проект для малых и средних предпринимателей (МСП), предусматривающий прирост численности кадров в МСП до 5,8 млн человек, окажется под угрозой срыва.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) признали, что нарушения действительно есть, но они носят единичный характер. Наиболее популярные виды работы у самозанятых — это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и программирование, добавили там.

В Минфине сообщили, что решения еще не приняты и уточнили, что не отказываются от поддержки предпринимателей: вопрос распространения специального налогового режима для самозанятых на большее число регионов сейчас прорабатывается.

Калинин призвал Минфин распространить успешный налоговый эксперимент на все заинтересованные субъекты России без ограничений по профессиям. В «Опоре России» уверены, что это положительно скажется на микробизнесе, снизит долю теневого предпринимательства и пополнит региональные бюджеты.

По мнению экспертов, демонстративная поддержка МСП будет нивелирована ограничениями для самозанятых и ростом налоговой нагрузки. Эксперимент по специальному налоговому режиму вводился с целью легализации как можно большего количества людей, но задача еще не выполнена. Так что говорить о создании исчерпывающего списка профессий рано. Инициатива Силуанова по самозанятым, совпавшая с предложением Минэкономразвития увеличить единый налог на вмененный доход для МСП до 4,9%, негативно повлияет на предпринимательский климат.