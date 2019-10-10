Банк предложил удобный способ накопления средств с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без) и сроком размещения на 6 месяцев или 1 год. Минимальная сумма вклада 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено.



«Сегодня вклады остаются основным инструментом сбережений россиян и неотъемлемой частью финансового планирования. При этом, определяющими факторами для вкладчиков при выборе накопительного продукта являются: процентная ставка, условия по продукту и удобство управления своими средствами. Самые востребованные сроки размещения депозитов — от 6 месяцев до года. Всем этим критериям в полной мере соответствует наше новое предложение – вклад «Еще выше», - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.



Открыть депозит «Еще выше» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр банка.



Подробнее о накопительных предложениях можно узнать на сайте банка .