Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Возрождение» на уровне «А-(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный» .

Как отмечается в сообщении АКРА, кредитный рейтинг банка «Возрождение» обусловлен высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки со стороны материнского банка ВТБ. Оценка собственной кредитоспособности «Возрождения» остается на умеренно низком уровне («bb+») ввиду слабых достаточности капитала и риск-профиля при адекватных оценках фондирования и ликвидности и бизнес-профиля.

«Позитивный» прогноз отражает ожидаемое завершение интеграции банка с материнской организацией в середине 2020 года, что предполагает переход обязательств «Возрождения» к ВТБ — структуре с более высоким уровнем кредитоспособности.

В начале октября 2018 года была закрыта сделка по приобретению 85% акций «Возрождения» банком ВТБ; остальные 15% акций были приобретены материнской организацией в первом полугодии 2019 года, напоминают в АКРА.

Также в четверг агентство подтвердило кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) на уровне «ААА(RU)» , прогноз — «стабильный». Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью предоставления ему необходимой поддержки акционером с сильным финансовым профилем (это немецкий Commerzbank AG), поясняют аналитики, добавляя, что собственная кредитоспособность российского банка характеризуется высоким уровнем достаточности капитала, адекватными риск-профилем и позицией по ликвидности и фондированию.

Накануне АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тойота Банка — также на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом . На этом же уровне подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

«Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Тойота Банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле», — говорится в релизе.

Тойота Банк принадлежит Toyota Kreditbank GmbH и Toyota Leasing GmbH — структурам, находящимся под контролем Toyota Motor Corporation.



Кроме того, в конце сентября АКРА подтвердило на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия). По данным агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью оказания ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности — Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG, крупнейший японский банк). «Банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, учитывающей сильную позицию по достаточности капитала, адекватной оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — отмечалось также в сообщении.