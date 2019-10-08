ВТБ ввел вклад «Пенсионный» для военных пенсионеров.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. При размещении денежных средств сроком на шесть месяцев процентная ставка составляет 6,27%, на один год — 6,22% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Для владельцев мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте возможно увеличение процентной ставки по вкладу до 7,9% годовых.