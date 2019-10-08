Крупнейшим номиналом памятных монет в 2021 году будет золотая монета 200 рублей в серии «Атомный ледокольный флот России». Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.

Предполагается также отчеканить монеты в новых сериях — «Космос» и «Изобретения России».

Кроме того, памятные монеты из драгоценных металлов будут выпущены в честь юбилеев выдающихся личностей: 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 200-летия со дня рождения поэта Н. А. Некрасова, 200-летия со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского, 100-летия со дня рождения физика А. Д. Сахарова.

Творчеству Юрия Никулина будут посвящены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.

В 2021 году появятся новые монеты в сериях «Выдающиеся личности России», «Памятники архитектуры России», «Сокровищница мировой культуры», «Российская Федерация», «Вооруженные силы Российской Федерации» и «Российская (советская) мультипликация».

Также появятся драгоценные монеты к 800-летию основания Нижнего Новгорода и в честь юбилеев значимых для России исторических событий.