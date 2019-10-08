Стоимость карты «240 дней без процентов» при невыполнении условия бесплатности стала еще более высокой.
УБРиР изменил тарифы по кредитным картам. Теперь по картам «240 дней без процентов» плата за ежемесячное обслуживание составляет 599 рублей (до изменений – 399 рублей). При покупках от 60 тыс. рублей в месяц комиссия, как и ранее, взиматься не будет.
По картам «120 дней без процентов» и «60 дней без процентов» увеличена сумма покупок в месяц, необходимая для получения бесплатного обслуживания по карте, теперь она равна 40 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно (прежде – 30 тыс. рублей и 15 тыс. рублей). При недостижении данных сумм будет, как и ранее, взиматься 199 рублей и 99 рублей в месяц соответственно.
«В связи с данными изменениями стоимость карты «240 дней без процентов» при невыполнении условия бесплатности стала еще более высокой. Держателям же карт «120 дней без процентов» и «60 дней без процентов» надо будет теперь увеличить свои траты, чтобы плата за обслуживание не взималась», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Прочие тарифы остались без изменений.
Процентная ставка по безналичным операциям для всех карт составляет – 30,5% годовых. По операциям снятия наличных процент будет равен 49,9% годовых по карте «60 дней без процентов», 52,9% для карты «120 дней без процентов» и 55,9% по карте «240 дней без процентов».
Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. рублей до 299 999 рублей.
Льготный период (60, 120, 240 дней соответственно) распространяется только на оплату товаров и услуг.
По всем картам предусмотрен кешбэк – 1% от суммы любых покупкам без ограничений по сумме. В специальных категориях начисляется повышенное вознаграждение: по карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимально 500 рублей в месяц, по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» —10% (максимально 500 рублей и 1 тыс. рублей в месяц соответственно).
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