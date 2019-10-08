Тинькофф Банк опроверг сообщение о том, что банк списал 5,5 млн рублей со счета юридического лица — клиента банка. Ранее утром 9 октября один из пользователей соцсети Facebook написал пост о том, что со счета строительной компании ООО «Пегас», которой владеет его друг, было списано 5 млн 314 тыс. 811 рублей без его ведома (Тинькофф Банк указывает другую сумму — 5,5 млн рублей).

Как написал автор поста, в отделении Тинькофф Банка в Москве на Волоколамском шоссе в сентябре двое людей — Максим Романов и Людмила Коновалова — в сопровождении якобы юриста предъявили менеджеру банка удостоверение комиссии по трудовым спорам (КТС). По словам автора сообщения, в данном удостоверении говорилось о том, что юрлицо (на момент обращения в банк существовало два месяца) имеет долг по зарплате перед сотрудниками предприятия. На основании этого Тинькофф Банк списал 5,3 млн рублей с юрлица в пользу данных физлиц, утверждает автор сообщения.

«Т. е, встретились Макс и Люда, и решили своим трудовым коллективом, что им должны денег. Сами и подписали эти документы. Никаких чиновников, судей, приставов. ЦБ РФ внутренними распоряжениями пару лет назад запретили банкам принимать КТС. Поэтому, ни один вменяемый банк их и не принимает. Но «Тинькофф» принял эти документы. И перечислил деньги Максиму и Людмиле срочным платежом, вторая очередность», — написал автор поста в Facebook (орфография и пунктуация сохранены).

Он подчеркнул, что банк не осуществлял никакой проверки при перечислении средств. В частности, по словам автора поста, кредитная организация не проверяла, числятся ли предъявители как работники юрлица, платились ли за них налоги, также не было обращений к руководству строительной компании. «Просто взяли и перевели все деньги со счета», — написал пользователь Facebook, отметив при этом, что ЦБ РФ запретил банкам осуществлять перевод средств на основании удостоверения КТС.

Как написал автор сообщения, средства были перечислены на счета физлиц в Райффайзенбанк, а его пострадавший друг обратился с заявлением в полицию. Далее служба безопасности Райффайзенбанка якобы предоставила снимки с банкоматов, где «человек в медицинской маске и латексных перчатках снимает деньги по карточкам со счетов этих физиков».

«Сразу видна работа ОПГ. К полиции вопросов нет, ищут злодеев», — утверждает автор поста.

Публикация о Тинькофф Банке за несколько часов собрала более 1,5 тыс. комментариев и 2,5 тыс. репостов. Ряд пользователей Facebook раскритиковали сообщение, указывая на некоторые несоответствия, в частности на лимит на снятие денежных средств в Райффайзенбанке.

В пресс-службе «Райффайзена» сообщили Банки.ру, что в кредитной организации осведомлены о данном инциденте. «Сотрудники подразделения экономической безопасности банка оказывают содействие представителям правоохранительных органов для оперативного проведения расследования этого инцидента», — сообщили в кредитной организации.



Тинькофф Банк также выпустил сообщение, где указал на ряд нестыковок в данной истории.

По словам представителей кредитной организации, 12 сентября на счет ООО «Пегас» поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финансового мониторинга банка. Финмониторинг в рамках проверки направил клиенту дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.

«Компания имеет все признаки фирмы-однодневки с номинальным директором. В виде основной деятельности компании при открытии счета была указана «деятельность рекламных агентств», при этом поступления на счет пришли за укладку бордюрного камня», — отмечается в сообщении Тинькофф Банка.

Также банк указывал, что клиент консультировался в онлайн-чате банка на тему КТС. Банк называет странным, что якобы единственный сотрудник в штате организации консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам. Кроме того, генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС», — отмечает банк.

Как говорится в сообщении, банк предоставил все данные полиции в полном объеме 27 сентября и намерен дальше участвовать в расследовании.

«Изложенные в вашем посте факты по большей части не соответствуют действительности», — прокомментировал пост в Facebook его автору Тинькофф Банк.

Между тем юристы указывают на перспективы нового уголовного дела в рамках данной истории.

«Если упомянутая переписка и переговоры действительно имели место и надлежащим образом зафиксированы, то гендиректор ООО «Пегас» рискует быть привлеченным к уголовной ответственности», — считает адвокат КА «Гильдия московских адвокатов «Бурделов и партнеры» Хонгор Мутыров.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

