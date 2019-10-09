Установка страховщиками за свой счет телематических устройств в автомобилях страхователей по желанию последних сейчас активно обсуждается. Но введение этой инициативы приведет к росту расходов страховых компаний и, как следствие, необходимости пересмотра тарифов. Такое мнение высказал на заседании круглого стола в нулевой день форума Финополис советник президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов.



«Это, на мой взгляд, плохая идея, — говорит он. — Устанавливать телематические устройства будет выгодно страхователям, которые безопасно водят автомобили, соблюдая все правила. Им будет интересно получить благодаря этому скидки при покупке полисов ОСАГО . Незаконопослушные водители, напротив, не будут заинтересованы в установке телематики».

По его словам, существует большой риск, что у хороших водителей размер страховой премии снизится, а о плохих водителей страховщики информации не получат. Если исходить из того, что сейчас тариф ОСАГО сбалансирован, то падение премии для одной категории водителей должно привести к росту для другой. Если этого не произойдет, возникнет необходимость опять пересматривать тариф.

Не выгодна будет установка телематики и автомобилистам, поскольку страховщики по требованию страхователя обязаны только установить устройство. Основные же расходы будут ложиться на плечи водителей, которые должны будут заключить договор с обслуживающей компанией и регулярно вносить взносы.