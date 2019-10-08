Новая функциональность реализована в модуле «RS-Connect. Обмен с ФинЦЕРТ» из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

Для получения доступа к базе переводов денежных средств без согласия клиента ФинЦерт специалисты R-Style Softlab интегрировали с ней свое решение по API. В результате информация из базы загружается в модуль «RS-Connect. Обмен с ФинЦЕРТ», в котором также реализованы сервисы проверки операций по этой базе данных.

Согласно изменениям статьи 26 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», все кредитно-финансовые учреждения обязаны отслеживать случаи и попытки осуществления денежных переводов без согласия клиента, а Банк России — предоставлять финансовым организациям информацию о таких инцидентах. Перед проведением операции банк должен ее проверить на предмет присутствия реквизитов плательщика в базе переводов денежных средств без согласия клиента.

В ближайшее время компания планирует реализовать функциональность, позволяющую банку в случае приостановления операции после проверки направлять информацию в ФинЦЕРТ, а также сообщать обо всех фактах или попытках осуществления денежных переводов без согласия клиента.

Возможность проверки данных операций и дальнейшего взаимодействия с ФинЦЕРТ реализуется в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2018 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств».

«Наши модули в рамках линейки программных продуктов RS-Connect помогают банкам наладить эффективное онлайн-взаимодействие с государственными информационными системами и решить широкий спектр задач, в том числе и первоочередную задачу — обеспечить требования законодательства в сфере безопасности банковских операций, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Благодаря выполненным доработкам банки смогут предотвращать мошеннические действия в отношении денежных переводов клиентов».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab