Использование сетей связи 5G планируется осуществлять путем создания совместных предприятий (СП) операторами, сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи Андрей Канцуров.

«С операторами, экспертным сообществом, органами власти мы обсуждали выбор оптимального сценария использования сетей 5G: либо идти по пути создания единого консорциума операторов, либо по пути совместного использования спектров. Сейчас договорились о том, что путь будет через совместные предприятия. То есть операторы будут создавать СП, подписывать соглашения, буквально в ближайшее время приступим», — сказал Канцуров, выступая на конференции «Росинфоком» в Санкт-Петербурге.

По его словам, на первом этапе операторы будут договариваться о том, какая форма, задачи и функции будут у каждого. Также он добавил, что концепция развития сетей 5G находится на рассмотрении в правительстве.