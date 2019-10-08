Общее количество выданных займов микрофинансовыми организациями (МФО) в июне — августе 2019 года составило 4,27 млн единиц, что на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов (займов до зарплаты): до 10 тыс. рублей и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Летом количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 13,8% и 2,7% соответственно.

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов продемонстрировали Белгородская (-14,9%), Ростовская (-13,6%), Оренбургская (-12,9%), Новосибирская (-12,7%) и Волгоградская (-12,4%) области. Единственный регион, который продемонстрировал небольшой рост выдачи займов МФО, — Московская область (+4,7%).