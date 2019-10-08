МТС не будут проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, заявил журналистам основной владелец АФК «Система» (крупнейший акционер МТС) Владимир Евтушенков.

«Решение принято. Не будет», — сказал Евтушенков.

МТС в феврале сообщили о планах пересмотреть стратегию присутствия на рынках акционерного капитала. В компании тогда заявили, что в рамках консультаций с инвесторами оценят необходимость листинга в США, а также рассмотрят Московскую биржу как основную площадку для торгов акциями компании.

В конце августа президент МТС Алексей Корня говорил, что менеджмент МТС завершил обсуждение с акционерами вопроса о дальнейшей стратегии присутствия на рынках акционерного капитала, через месяц-два представит рекомендации совету директоров касательно листинга.