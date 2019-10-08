Для клиентов МТС Банка по всей России отменены комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и уплате штрафов ГИБДД в интернет-банке и мобильном приложении. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы совершить платеж, необходимо войти в личный кабинет и перейти во вкладку «Оплата», в раздел «Штрафы и налоги», выбрать «Оплата штрафа» по номеру постановления или документам транспортного средства и ввести запрашиваемые данные.