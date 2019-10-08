Подконтрольный МТС интернет-провайдер МГТС планирует потратить от 0,6 млрд до 1 млрд рублей на увеличение пропускной способности сети, чтобы подготовить ее к росту числа устройств Интернета вещей и запуску сетей 5G. Об этом сообщает «Коммерсант» .

МГТС в ближайшие дни объявит тендер по закупке оборудования. Провайдер хочет расширить пропускную способность транспортной сети более чем в два раза, до 2,2 Тбит/с. Для этого к весне 2020 года компания планирует обновить сетевые роутеры операторского уровня.

По словам представителя «Вымпелкома», радиочасть сети оператора в Москве уже «на 94% 5G-ready». В Tele2 в феврале 2019 года начали установку базовых станций 5G-ready Ericsson, в июне начат монтаж станций Nokia с поддержкой 5G. У «МегаФона» несколько программ модернизации транспортной сети для 4G, 5G и фиксированного бизнеса, суммарные инвестиции в развитие городских сетей уже превысили 2,5 млрд рублей. «Ростелеком» будет готовить свои сети к 5G и готов стать партнером в создании общей инфраструктуры. В ближайшие три года «ЭР-Телеком Холдинг» вложит в развитие сети 13 млрд рублей, сообщил его представитель.