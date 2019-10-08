ВТБ пока не планирует отказываться от долларовых вкладов и вводить отрицательные ставки по ним, процесс дедолларизации осуществляется не так, заявил журналистам глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин.

«Нет, в долларах не планируем. Там позитивные ставки. Почему мы должны отказаться от доллара? Пока не планируется. Дедолларизация не так же делается, это как бы процесс экономический», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ вводить отрицательные ставки по вкладам в долларах.

ВТБ с 8 октября прекратил открытие вкладов в евро , с этого числа клиентам доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте. Сбербанк прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября.

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро: российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.

