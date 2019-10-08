Планируется сделать программы, ориентированные на средний класс.
Группа «Открытие» намерена провести переформирование бизнеса «Открытие Брокера», сообщил «Коммерсанту» директор департамента инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Константин Церазов.
Основной задачей брокера станет увеличение клиентской базы и привлечение новых клиентов в инвестиции и трейдинг. В рамках группы планируется сделать программы, «ориентированные на средний класс, которому будут представлены как брокерские услуги, так и банковские продукты и доверительное управление», пояснил Церазов. В каждом отделении банка будет находиться представитель брокерской компании. Планируется провести работу по созданию сквозного пути пользователя между мобильными приложениями банка и брокера.
Участники рынка считают стратегию, ориентированную на средний класс, разумной, именно на нее сейчас ориентированы многие брокеры. Интеграция брокера с банковским бизнесом «Открытия» может дать синергию, повысить кросс-продажи. При этом брокер может увеличить свою прибыль за счет работы с клиентами материнского банка.
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