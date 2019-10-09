На рынке ОСАГО созданы все предпосылки для индивидуальной тарификации полисов. Об этом заявил советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов на круглом столе в ходе форума Finopolis в Сочи 9 октября.

«Расширение тарифного коридора на 20% в одну и другую сторону уже сделано, следующий этап предусматривает отмену ряда коэффициентов, в том числе мощности автомобиля, — говорит он. — Страховщик сможет самостоятельно устанавливать ряд тарифных факторов, в первую очередь, коэффициенты зависимости от нарушений воителем правил дорожного движения и стиля его вождения. Это позволит расширить тарифный коридор на 30—40%. Итоговым шагом, мы надеемся, будет полная либерализация страховых тарифов, как это сделано в европейских странах и страховщики смогут самостоятельно определять тариф по ОСАГО».

Кроме того, обсуждается возможность допуска электронных посредников в электронные продажи полисов. А также возможность приравнять натуральную форму выплаты к денежной, то есть исключить из последней учет износа деталей. Правда, в случае ее внедрения стоимость полисов может вырасти на 35—40%.

Напомним, страховые премии и выплаты по ОСАГО в прошлом году и первом полугодии нынешнего снижаются, что говорит о том, что кризис в сфере, пик которого пришелся на 2014 год, постепенно сходит на нет. Доступность ОСАГО выросла. Рынок стал конкурентным: если несколько лет назад на нем был ярко выраженный лидер — «Росгосстрах», на долю которого приходилось почти 35%, теперь четыре страховщика имеют доли 10—14% и еще столько же 2—4%.