На рынке ОСАГО созданы все предпосылки для индивидуальной тарификации полисов.
На рынке ОСАГО созданы все предпосылки для индивидуальной тарификации полисов. Об этом заявил советник президента Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов на круглом столе в ходе форума Finopolis в Сочи 9 октября.
«Расширение тарифного коридора на 20% в одну и другую сторону уже сделано, следующий этап предусматривает отмену ряда коэффициентов, в том числе мощности автомобиля, — говорит он. — Страховщик сможет самостоятельно устанавливать ряд тарифных факторов, в первую очередь, коэффициенты зависимости от нарушений воителем правил дорожного движения и стиля его вождения. Это позволит расширить тарифный коридор на 30—40%. Итоговым шагом, мы надеемся, будет полная либерализация страховых тарифов, как это сделано в европейских странах и страховщики смогут самостоятельно определять тариф по ОСАГО».
Кроме того, обсуждается возможность допуска электронных посредников в электронные продажи полисов. А также возможность приравнять натуральную форму выплаты к денежной, то есть исключить из последней учет износа деталей. Правда, в случае ее внедрения стоимость полисов может вырасти на 35—40%.
Напомним, страховые премии и выплаты по ОСАГО в прошлом году и первом полугодии нынешнего снижаются, что говорит о том, что кризис в сфере, пик которого пришелся на 2014 год, постепенно сходит на нет. Доступность ОСАГО выросла. Рынок стал конкурентным: если несколько лет назад на нем был ярко выраженный лидер — «Росгосстрах», на долю которого приходилось почти 35%, теперь четыре страховщика имеют доли 10—14% и еще столько же 2—4%.
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