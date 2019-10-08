Предложение действительно только при покупке в приложении «Яндекс.Навигатор» до 1 ноября 2019 года и распространяется на первые 50 литров.

Для получения скидки держателям карт Mastercard от Банка ЗЕНИТ необходимо в навигаторе в категории «Яндекс.Заправки» выбрать АЗС. При заезде на заправочную станцию оплата откроется автоматически. Клиентам останется указать номер колонки, тип топлива, количество литров и способ оплаты картой Mastercard.

В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты Банка. Предложения распространяются на все карты привилегий и карты развлечений, выпускаемых Банком ЗЕНИТ.

Подробную информацию об условиях и правилах акции можно найти на сайте .