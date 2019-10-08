Соглашение направлено на эффективное взаимодействие банка и Минсельхоза МО с целью поддержки предприятий агропромышленного комплекса Московской области. В частности, подготовку совместных предложений федеральным органам государственной власти по созданию благоприятных условий для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей в Московской области, а также проведение совместных семинаров и консультаций по вопросам финансирования предприятий агропромышленного комплекса Московской области.

«Поддержка предприятий агропромышленного комплекса Московской области – одна из ключевых задач Банка на территории региона, – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Сотрудничество с Минсельхозом Московской области – давним и надежным партнером банка – позволяет комплексно подходить к решению вопросов развития бизнеса наших клиентов сектора АПК за счет синергии действующих кредитных продуктов банка и широкого спектра инструментов господдержки предприятий отрасли».

Банк «Возрождение» с 2017 года успешно участвует в реализации программы Министерства сельского хозяйства России, в рамках которой заемщики, занятые в сфере сельского хозяйства, получают краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не выше 5% годовых. За период реализации программы банком заключено более 70 кредитных договоров на сумму свыше 5 млрд рублей, при этом большая их часть – порядка 4 млрд рублей – предоставлена заемщикам Московской области.