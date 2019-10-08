Банк «Возрождение» отменил комиссию при пополнении карт ВТБ в своих банкоматах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты ВТБ могут бесплатно вносить денежные средства на карты платежных систем «Мир», Mastercard и Visa. Сервис пополнения в «Возрождении» работает круглосуточно. Лимит на операцию составляет 500 тыс. рублей в сутки.

В рамках объединения инфраструктуры банки реализовали проект по объединению банкоматных сетей, в рамках которого в 2018 году держатели карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом банкомате обоих банков.