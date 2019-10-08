Теперь частные клиенты финансовой организации могут моментально переводить деньги другим лицам, имеющим счета в банках-участниках СБП, без комиссии по номеру телефона. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ.

Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и в мобильном приложении BL-online, реализованным на базе технологий ДБО Faktura.ru. В качестве шлюза к ОПКЦ СБП используется облачная Платформа «Золотой Короны» (TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК). Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе ЦФТ-Банк, используемой финансовой организацией в качестве основной АБС.

«Для банков, работающих с продуктами и сервисами ЦФТ, подключение к СБП уже стандартизировано, успешно тиражируется и технологически такой проект реализуется в течение трех-четырех недель, – говорит Виктория Смоленская, директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».– Наша облачная Платформа для подключения банков к СБП – это гибкая технология, снимающая для банков целый ряд вопросов как технологического, так и финансового характера, свойственных для этапа внедрения, отладки системы, наращивания ее функциональных возможностей в будущем. Банки реализуют быстрое подключение к СБП и минимизируют свои затраты на проект. Кроме того, наши партнёры получают централизованную поддержку и своевременные изменения в стандартах СБП».

«Банк «Левобережный» одним из первых региональных банков присоединился к Системе быстрых платежей Банка России в установленные регулятором сроки, и мы планируем активно развивать технологии безналичных платежей и мгновенные переводы через мобильный банкинг, – отмечает Павел Трубачёв, директор по развитию банковских технологий Банка «Левобережный». – Наш партнёр – ЦФТ, обеспечил нам решение всех технологических аспектов, связанных с подключением банка к СБП и обслуживанием операций в рамках данной системы. Мы получили готовое решение, включая удобный клиентский интерфейс – в нашем случае это мобильное приложение для физических лиц BL-online, реализованное на платформе Faktura.ru. В перспективе сервис мгновенных переводов будет расширяться новыми сценариями платежей, новыми категориями клиентов – c2b, b2b и т.д. Мы стремимся предоставлять новые удобные сервисы для наших клиентов и заинтересованы в улучшении качества платежных услуг в целом. Ожидаем, что услуга быстрых платежей по номеру телефона будет популярной, позволит сделать финансовые услуги еще более доступными для населения».

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер доступа участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам. Компания специализируется на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке, входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке.

Платформа «Золотая Корона» (TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК) – промышленное решение на базе сервиса «Платформа банковского самообслуживания».

Faktura.ru – поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания, входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисов с 2000 г. В 2018 и 2019 годах Faktura.ru занимает верхние строчки рейтингов агентства Markswebb c решениями для частных и корпоративных клиентов.

Источник: ЦФТ