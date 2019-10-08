Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопительный» и «Доходный».
Банк «Кузнецкий Мост» изменил ставки по вкладам.
Доходность депозита «Срочный» составит 6,3—6,6% (ранее — 6—7,7%), а вклада «Накопительный» — 6,15—6,45% годовых (прежде — 5,75—7,45%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Доходный» открывается под 6—6,35% годовых (вместо 5,5—7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей. Срок — от 31 до 730 дней.
Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопительный» и «Доходный».
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