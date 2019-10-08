Альфа-Банк закрыл сделку по продаже 40% доли в платформе краудфандингового кредитования малого бизнеса «Поток». Покупателем стала группа инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко, сообщает РБК .

Участники сделки не назвали ее сумму. Согласно отчетности Альфа-Банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн рублей. Балансовая стоимость составила 110,5 млн рублей.

Генеральным директором «Потока» будет представитель нового совладельца, пояснял ранее собеседник РБК. Операционную деятельность «Потока» курирует управляющий партнер Антон Еременко, уточнил представитель инвесторов.