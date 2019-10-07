Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G на территории России, других стран СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах составят 28 млрд долларов, говорится в исследовании GSMA. Об этом пишет «Коммерсант» . Затраты на 5G составят более 70% общих расходов операторов, которые достигнут 39 млрд долларов. Сумма не включает затраты на реализацию российскими операторами «закона Яровой» о хранении данных абонентов.

По словам экспертов, операторы, в частности, будут вкладывать средства в создание хранилищ данных и развитие каналов связи. Инвестиции также будут использоваться для замещения и поддерживания существующей инфраструктуры 4G и 3G. Операторы уже инвестируют в оборудование 5G-ready, готовое к настройке на новую технологию, но пока нет полноценного стандарта 5G, на технологию еще нет спроса. Также для операторов основным вопросом пока являются требования «закона Яровой», масштабы инвестиций на которые были велики, но сейчас изменились.

Представитель «Ростелекома» указывает, что финансовые прогнозы будут отражены в «дорожной карте» по развитию сетей 5G, которая разрабатывается по трехстороннему соглашению между правительством РФ, «Ростелекомом» и «Ростехом». Ее разработка должна быть завершена до конца 2019 года.