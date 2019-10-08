ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки для клиентов сторонних банков на 0,6 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Предложение действует до 31 декабря текущего года.

Так, минимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Одобрение по заявке можно получить по паспорту и СНИЛС.