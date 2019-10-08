Иностранные инвесторы в России за последние пять лет стали более чем на 30% чаще выигрывать суды по экономическим спорам. Такие данные привел председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

«Верховный суд уделяет большое внимание защите прав инвесторов. Количество экономических споров с участием иностранных инвесторов за последние пять лет увеличилось в пять раз — с 2,3 тыс. в 2014 году до 11 тыс. споров в 2018 году. При этом количество выигранных ими дел увеличилось с 60% до 92%», — сказал Лебедев.

Он добавил, что для урегулирования вопросов, которые возникают у судов при рассмотрении дел с участием иностранных инвесторов, в июле 2019 года пленум ВС РФ принял постановление о правоприменении норм международного частного права судами в РФ. «Для разъяснения правил рассмотрения таможенных споров, пленум Верховного суда России в этом году принял постановление о некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза», — сказал Лебедев.

Кассационный и апелляционный суды начали свою работу 1 октября в соответствии с реформой судоустройства и перехода ее на четырехступенчатую систему. Согласно новой системе, апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения судов областного уровня, не вступившие в силу. Кассационные суды наделены полномочиями по рассмотрению кассационных жалоб на вступившие в силу судебные постановления нижестоящих судов.

