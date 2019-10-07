Число безработных, зарегистрированных на бирже труда, к 2022 году уровень может достичь 1,9%, сообщают «Известия» . Это указано в сводной информации по госпрограмме «Содействие занятости населения», внесенной в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Таким образом, ожидается увеличение показателя более чем вдвое за три года.

Из документов следует, что роста уровня безработицы, определяемого по методологии МОТ, в правительстве в ближайшие годы не ожидают. Предполагается, что по итогам 2019 года она составит 4,8%, в 2020-м и 2021-м упадет до 4,7%, а в 2022-м еще снизится — до 4,6%. А на государственной бирже труда чиновники ожидают все больше граждан: 1,5% рабочей силы по итогам 2019-го, 1,6% в 2020-м, 2% в 2021-м и 1,9% — в 2022-м.

Ускорить работу служб занятости и повысить качество их услуг планируется за счет современных технологий, рассказали в пресс-службе Минтруда. Также «должен быть поэтапно проработан и создан кейс различных жизненных ситуаций клиента и четко определены действия работника центра занятости с учетом возникшей ситуации», пояснили в ведомстве.

По мнению экспертов, зарегистрироваться на бирже безработных могло бы стимулировать желание получить пособие от государства, однако его размер нельзя назвать существенным. Сегодня выплаты составляют от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а прожиточный минимум в среднем по стране превышает 11 тыс. рублей. Повышенный размер пособия установлен для предпенсионеров — до 11,3 тыс. рублей.