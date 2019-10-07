В Минэкономразвития создали отдельный департамент, который будет заниматься выполнением поручения Дмитрия Медведева отменить избыточные требования к бизнесу. Об этом «Известиям» рассказал источник в ведомстве. Главная задача нового подразделения — сопровождение действий, предусмотренных «дорожной картой» механизма «регуляторной гильотины». В октябре 2019 года законопроект «Об обязательных требованиях» внесут в Госдуму.

Также с 1 января 2021 года планируется упразднить избыточные нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Требования времен СССР и РСФСР ранее также планировалось отменить с 2021 года, однако в сентябре Дмитрий Медведев подписал поручение, по которому их упразднят на год раньше.

Новое подразделение в структуре Минэкономразвития предоставит дополнительные ресурсы, которые предотвратят срыв сроков по реализации механизма. Это необходимо, тем более что в данный момент «регуляторная гильотина» входит в активную фазу, сообщили в ведомстве.

Органы исполнительной власти должны были направить нормативные акты на отмену на рассмотрение в правительство до 30 сентября, но не все ведомства прислали документы в срок, заявил эксперт Аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. По словам экспертов, о срыве сроков в рамках «регуляторной гильотины» речи не идет. Нормативы пересматриваются раньше, чем планировалось, так как через три месяца по поручению Дмитрия Медведева советские требования будут отменены.