Система международных денежных переводов UNIStream и оператор МТС отменили комиссию за переводы в Узбекистан, сообщает пресс-служба UNIStream.

«Отправить перевод с тарифом 0% теперь можно во всех 4,1 тыс. салонах МТС. Еще одно преимущество UNIStream — возможность получить перевод в национальной валюте. В Узбекистане большинство клиентов предпочитают «переводы в суммах, поскольку это позволяет избежать двойной конвертации, а значит — помогает сэкономить», — говорится в релизе компании.

Кроме Узбекистана, в салонах МТС без комиссии можно сделать переводы UNIStream в Таджикистан, Армению, Грузию, Молдову, Казахстан и Белоруссию. Получить перевод можно как в долларах США и евро, так и в национальной валюте: сомони, драмах, лари, леях, тенге и белорусских рублях.

