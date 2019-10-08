Основной целью проекта стало стремление банка сделать процедуру получения карт более удобной для клиентов за счет сокращения количества визитов в банковские отделения. Решение TranzAxis Instant Issuance от Сompass Plus позволяет банку выдавать карту клиенту всего за одно посещение, предлагая при этом быстрый и качественный сервис, что обеспечивает TDBM существенное преимущество в сложной конкурентной среде Монголии.

На данный момент мгновенный выпуск карт в отделениях осуществляется оператором. В будущем банк планирует внедрить киоски самообслуживания для дальнейшего самостоятельного получения карт клиентами в банковских отделениях, что еще больше ускорит процесс обслуживания и значительно сократит операционные затраты банка.

За время почти 20-летнего сотрудничества Сompass Plus и TDBM успешно реализовали несколько совместных программ, и сегодня банк является крупнейшим игроком монгольского финансового сектора.

«Мгновенное издание карт определенно поможет TDBM повысить лояльность своих клиентов, что всегда имело для банка первостепенное значение, а также сократить затраты на внутренние процессы. У нас не было сомнений в выборе партнера для реализации проекта, так как Compass Plus многократно доказывал свой профессионализм, качественно и в срок выполняя все поставленные перед компанией задачи», – заявил Хатанбаатар Л. (Khatanbaatar.L), руководитель процессингового центра TDBM.

О TDBM:

Trade and Development Bank of Mongolia ( TDBM ) занимает ведущее положение на рынке Монголии, являясь универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг, включая кредитование крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, розничной торговли, а также работу с вкладами, торговое финансирование, денежные переводы, управление наличными средствами, казначейскими ценными бумагами, иностранной валютой и банковскими инвестициями. TDBM выступает в качестве основного кредитора для большинства ведущих компаний в стране, а также для иностранных компаний и иностранных представительств, действующих в промышленном и коммерческом секторе. TDBM является крупнейшим процессинговым центром в Монголии, обслуживающим 8 банков-агентов.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.