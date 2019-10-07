Верховный суд (ВС) рассмотрел спор кредитора Пробизнесбанка ООО «Автоцентр» с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) из-за вознаграждения юристам и признал неверным расходование конкурсной массы на споры управляющего и кредиторов, а также усомнился в возможности использования гонораров успеха в банкротных делах. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Первый иск «Автоцентра» касался правомерности заключения АСВ отдельного договора на юридическое сопровождение споров агентства с кредиторами, от которых поступают жалобы на конкурсного управляющего. Второй спор касался так называемого гонорара успеха, выплачиваемого КА «Кворум» при работе по делу Пробизнесбанка. Истец настаивал, что АСВ не должно платить юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств.

Представители Агентства по страхованию вкладов в суде указали, что определенная договором оплата, наоборот, минимизировала расходы на юристов. В АСВ изданию сообщили, что основания для удовлетворения жалобы ООО «Автоцентр» отсутствуют.

Эксперты указывают, что рассмотренные споры важны не только для АСВ, но и для рынка в целом. Юридических ограничений по гонорарам успеха в банкротных делах нет, практика судов по данному вопросу разнонаправленная.