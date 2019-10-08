Министерства финансов России и Турции подписали межправительственное соглашение, в рамках которого планируется переход к использованию национальных валют при расчетах между странами, сообщает Минфин РФ.

«4 октября состоялось подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о расчетах и платежах, направленного на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами РФ и Турции», — говорится в сообщении ведомства.

Основной целью является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.

Также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Российские и турецкие эмитенты смогут выпускать долговые ценные бумаги на национальных рынках двух стран.