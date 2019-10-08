Росфинмониторинг обращает внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний ведомство характеризует как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.



Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает следующие: «Kappabrokers», «Gо Capitals FX», «KBCapitals»; «10 Brokers»; «Swis Trade»; «Born to Trade», «Barclays Trade» и «WerCrypto».

«Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы», — говорится в сообщении ведомства.

При попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином. В открытых источниках имеются многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств.

Росфинмониторинг предупреждает, что «названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и др. варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций».

Все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центробанка РФ и не являются членами саморегулируемых организаций.



«При готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам Российской Федерации первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг», — рекомендуют в ведомстве.