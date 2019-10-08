Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) могут получить возможность привлекать финансирование посредством выпуска облигаций через краудфандинговые площадки. Об этом журналистам сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

«Речь идет о возможности совмещения краудфандинговой платформы как площадки с формой привлечения денежных средств компаниями — эмитентами через размещения коммерческих бондов», — пояснил Мамута. По его словам, сейчас уже есть несколько примеров площадок, которые ориентированы на финансирование малого и среднего бизнеса.



«Некоторые площадки делают это в долговой форме, некоторые делают конвертируемые инструменты. И, в принципе, есть спрос на эти услуги. Мы видели бы в этом пилоте возможность размещаться через организованное финансирование, то есть не просто займы, а займы в форме облигаций , которые предполагают определенный входной контроль за эмитентом, и это может быть удобно для вторичного обращения», — пояснил он.

Мамута отметил, что такой инструмент является «потенциально интересной историей» в рамках реализации нацпроектов. «Краудфандинг может реализовываться, получать некую поддержку через нацпроекты в разных формах. Одна из них состоит в попытке совмещения возможностей краудфандинговой платформы по размещению и привлечению, с возможностями облигаций, как формы привлечения денежных средств. Есть возможность попробовать создать рынок», — отметил он.

Напомним, краудфандинговые платформы позволяют привлекать к финансированию различных проектов средства физических и юридических лиц. Они могут оформляться в виде займов, долей в уставном капитале или даже предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения.

