Минфин не поддерживает идею «амнистии» потребительских кредитов в России, сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая во время заседания фракции КПРФ в Госдуме на предложение депутата провести «амнистию» потребительских кредитов.

«Кто-то за это должен заплатить. Я так понимаю, вы предлагаете, чтобы банки заплатили. Действительно, банки сегодня имеют неплохие финансовые результаты — 1 трлн рублей прибыли, но говорить о том, что мы каким-то образом законодательно примем решение и, по сути дела, лишим банки части своих доходов. Наверно, это не совсем рыночное, не совсем справедливое решение, поэтому поддержать сейчас это предложение я не могу, иначе банки, которые должны провести такую амнистию, они не смогут расплатиться с другими вкладчиками, которые держат деньги в этих банках», — сказал Силуанов.

По его словам, такие меры могут подорвать доверие к банковскому сектору. Силуанов напомнил, что ЦБ начал ограничивать объемы потребительского кредитования и устанавливать ограничения для банков при выдаче кредитов, исходя из соотношения расходов по обслуживанию и погашению кредита к доходам.