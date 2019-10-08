Взять транспортное средство можно для передвижения по городу или за его пределами, а также для перевозки груза. Акция продлится до 31 декабря.

Для участия необходимо привязать платежную карту Банка ЗЕНИТ для оплаты в приложении «Яндекс.Драйв». Стоимость поездки будет списана с учетом предоставляемой скидки. Сервис работает по следующим тарифам: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует скидка для любого тарифа на аренду машин из категорий «На каждый день+», «Праздник», «Огонь», «Шаттл», «Груз» и «Молния», в Казани - «На каждый день», «На каждый день+», «Праздник» и «Груз».