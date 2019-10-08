Реклама распространялась на основании договора заключенного между ПАО «ВымпелКом» и АО «Райффайзенбанк»
Московское УФАС рассматривает дело в отношении Райффайзенбанка из-за рассылки на мобильные номера рекламных СМС-сообщений, говорится на сайте ведомства.
Абонент ПАО «ВымпелКом» сообщил о получении СМС-сообщений, в которых банк рекламирует свои услуги. В соответствии с представленными сведениями, реклама распространялась на основании договора заключенного между оператором Райффайзенбанком. При этом заявитель указал, что не давал согласие на получение рекламной рассылки.
Таким образом, нарушается закон о рекламе, что влечет за собой штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
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