Московское УФАС рассматривает дело в отношении Райффайзенбанка из-за рассылки на мобильные номера рекламных СМС-сообщений, говорится на сайте ведомства.

Абонент ПАО «ВымпелКом» сообщил о получении СМС-сообщений, в которых банк рекламирует свои услуги. В соответствии с представленными сведениями, реклама распространялась на основании договора заключенного между оператором Райффайзенбанком. При этом заявитель указал, что не давал согласие на получение рекламной рассылки.

Таким образом, нарушается закон о рекламе, что влечет за собой штраф от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.