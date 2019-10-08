Отправить перевод с тарифом 0% теперь можно во всех 4 100 салонах МТС.



Еще одно преимущество Юнистрим - возможность получить перевод в национальной валюте. В Узбекистане большинство клиентов предпочитают переводы в сумах, поскольку это позволяет избежать двойной конвертации, а значит помогает сэкономить.



«Согласно статистике Банка России, каждый третий перевод в Узбекистан отправляется по системе Юнистрим. Мы дорожим своими клиентами и постоянно улучшаем условия обслуживания, - комментирует президент системы денежных переводов Юнистрим Кирилл Пальчун. - Одно из важнейших направлений работы Юнистрим - поддержка мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые работают в России, но сохраняют связи с Родиной. Мы помогаем клиентам сэкономить на международных переводах и рады, что компания МТС поддерживает нашу политику».



Кроме Узбекистана, в салонах МТС без комиссии можно сделать переводы Юнистрим в Таджикистан, Армению, Грузию, Молдову, Казахстан и Беларусь. Получить перевод можно как в долларах США и евро, так и в национальной валюте: сомони, драмах, лари, леях, тенге и белорусских рублях.