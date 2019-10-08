Доступность жилья в России находится сейчас на исторически максимальном уровне. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре рисков финансовых рынков» за сентябрь .

Там отмечается, что в ипотечном сегменте кредитования сохраняются устойчивые темпы роста ссудной задолженности — 21,1% в годовом выражении на 1 сентября 2019 года (с корректировкой на сделки секьюритизации в июне и июле этого года на сумму около 100 млрд рублей). Высокий уровень кредитной активности в данном сегменте обусловлен сохраняющейся доступностью приобретения жилой недвижимости в кредит, отмечают в ЦБ.

Уровень доступности жилья регулятор оценивает, в частности, через соответствующий индекс, отражающий количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы. Из материалов ЦБ следует, что рост индекса с 1 апреля 2015 года, момента локального минимума, на 66% был обусловлен улучшением кредитных условий (снижением уровня ставок, ростом срока кредитов) и на 34% — прочими факторами, такими как повышение уровня зарплат относительно стоимости недвижимости.

«В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне», — отмечается в докладе. Согласно представленной Центробанком инфографике, на последнюю отчетную дату, 1 июля 2019 года, показатель доступности жилой недвижимости в вышеприведенном определении достиг 35,7 кв. м.

Рост доступности приобретения недвижимости в ипотеку отражает увеличение количества предоставляемых ипотечных кредитов и может использоваться для прогнозирования количества выданных кредитов, отмечают в ЦБ.

Регулятор также констатирует, что рост ипотечного кредитования сопровождается высоким качеством кредитов.



«Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится на исторически низком уровне — 1,4% на 1 сентября 2019 года, — сообщили в ЦБ. — С 1 января текущего года действуют повышенные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%. Это способствует улучшению стандартов кредитования. В условиях действия надбавок доля кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в объеме предоставляемых кредитов снизилась с 40,7% в I квартале до 35,9% в II квартале».