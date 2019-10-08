ЦБ намерен до конца года изменить институт маркетмейкерства, приблизив его к сложившейся в России практике, сообщает «Коммерсант» .

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, по действующим нормам маркетмейкером может быть только профучастник рынка ценных бумаг, а по факту этим зачастую занимались не профучастники и даже физические лица. Центробанк совместно с Московской биржей проводит анкетирование и собирает предложения от участников рынка и их клиентов, которые выполняют функции маркетмейкеров.

Ряд опрошенных участников рынка считают возможным узаконить ситуацию, когда функцию маркетмейкера выполняет клиент брокера на основании четырехстороннего договора (между биржей, эмитентом или заказчиком, брокером и его клиентом). Также деятельность ЦБ должна включать механизм выявления профессионализма и опыта среди участников, желающих осуществлять данную услугу. Соответствие таким критериям может быть достаточным условием, чтобы не считать маркетмейкеров манипуляторами по умолчанию.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, ЦБ, скорее всего, хочет увеличить надзорную функцию за институтом маркетмейкеров, чтобы устранить случаи манипулирования рынком. При этом, по его мнению, физические лица и непрофессиональные участники рынка должны быть исключены из процесса.