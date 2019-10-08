Доля рубля в иностранных активах российских банков достигла максимума почти за пять лет, а в иностранных обязательствах — за всю историю ведения такой статистики, свидетельствуют материалы Банка России.

Согласно обновленным накануне данным сводки «Валютная структура иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации» , на 1 июля этого года доля рубля в иностранных активах российских банков достигла 13,4%, увеличившись за квартал на 0,7 процентного пункта (с 12,7% на 1 апреля 2019-го). Уровень середины текущего года — самый высокий с октября 2014 года, когда доля рубля в иностранных активах банковского сектора РФ равнялась 16,4%. На пике (по состоянию на 1 января 2013 года) доля достигала 20,4%.

Наибольший удельный вес в валютной структуре иностранных активов российских банков — у доллара: 56,3% на 1 июля этого года. За квартал доля доллара повысилась (с 55,5% на 1 апреля), однако в целом в последнее время прослеживается тенденция к ее уменьшению: так, за период с 1 апреля 2013-го по 1 июля 2018-го доля доллара была выше 60%, а на некоторые отчетные даты превышала 70%.

Доля евро в иностранных активах российского банковского сектора снизилась за квартал (с 24,7% на 1 апреля 2019-го до 23,1% на 1 июля), но в целом за последние годы растет; на начало текущего года она составляла 25,1%.

Доля иностранных активов в прочих валютах на 1 октября равнялась 7,1%, не изменившись по сравнению с данными на предыдущую отчетную дату.

Доля рубля в иностранных обязательствах российских банков на 1 июля достигла 24,7%, и это самый высокий показатель в сводке, которая содержит данные начиная с 2002 года. На 1 апреля этого года доля составляла 21,6%, то есть выросла за квартал на 3,1 п. п.

Доля доллара в иностранных обязательствах банков РФ составляет на последнюю отчетную дату 53,7% (против 55,3% на 1 апреля), доля евро — 14,7% (против 16,5%), других валют — 7% (против 6,6%).

В материалах ЦБ уточняется, что статистика не учитывает данные по производным финансовым инструментам, а иностранные обязательства приведены без участия в капитале.



Рассуждая о причинах увеличения доли рубля в иностранных активах и обязательствах российского банковского сектора, эксперты, опрошенные информагентством РБК , предполагают повышение спроса на рублевые займы из-за санкций (например, в форме размещения на зарубежных биржах рублевых еврооблигаций). Еще одно мнение заключается в том, что, поскольку значительные объемы инвестиций и заимствований приходятся на офшоры или схожие юрисдикции, по факту многие операции являются внутренними, хотя используется зарубежная инфраструктура для инвестиций. Об этом говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, который также указывает на снижение потребности российских банков и финансовых компаний в дополнительной валюте в 2019 году. Также эксперты считают, что наблюдаемые тенденции позволяют говорить о снижении чувствительности российской банковской системы к средствам нерезидентов, то есть и к санкциям.