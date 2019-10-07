Ассоциация «Финтех» (АФТ) направила в ЦБ концепцию развития открытых API в финансовой сфере, которая может открыть любым прошедшим аккредитацию банкам доступ к данным о клиентах и продуктах, используемых другими кредитными организациями. Об этом сообщает «Коммерсант» .

В концепции представлен список рекомендованных открытых API: информация о банке, профиль клиента, текущий счет, депозит, дебетовая карта, кредитная карта, потребительский кредит, автокредит, страховой продукт, переводы, платежи и другое. Для этого необходимо согласие клиента на использование персональных данных и на разглашение банковской тайны, что может быть негативно воспринято клиентами банков.

Концепция предусматривает создание оператора среды открытых API, который будет заниматься внедрением ее на финрынке, разработкой и актуализацией стандартов, поддержкой участников, ведением их реестра, организацией процесса разрешения споров. В ЦБ сообщили, что создана рабочая группа, направленная на разработку стандартов открытых API, в рамках которой будет рассмотрена концепция АФТ.

По мнению участников рынка, использование открытых API должно быть в первую очередь основано на кейсах, дающих измеряемый бизнес-результат, который может принести банкам комиссионный, трансакционный или процентный доход. На рынке есть сопротивление, поскольку обязательность внедрения, сопровождения, развития API для каждого из банков означает определенные затраты. Но единые правила использования данных должны снизить опасения банков в части обмена данными о своих клиентах.