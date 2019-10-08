Всего было выдано 2,5 тыс. кредитов на сумму свыше 2,3 млрд рублей против 337 млн рублей в 2018 году.

Ключевым драйвером роста стало расширение Банком ЗЕНИТ географии программ автокредитования: с начала года число регионов-участников возросло с 7 до 17 городов России. Оформить кредит можно в более 300 автосалонов-партнеров банка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже, Калининграде, Тольятти и Новокузнецке.

«Автокредитование один из динамичных сегментов потребительского кредитования. В 2018 году Банк усовершенствовал линейку и предложил клиентам оптимальный продукт. С февраля банк перешел на новую IT платформу – «Баланс Платформа», что сократило скорость рассмотрения и выдачи автокредита в три раза», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В Банке ЗЕНИТ действуют две программы автокредитования: «Новый автомобиль» - по ставке от 9,5% годовых для тех, кто хочет приобрести машину у официального дилера, и «Автомобиль с пробегом» - по ставке от 10,9%. Кредит выдается на срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения. Сумма кредита составляет от 100 тыс. рублей до 6,5 млн рублей. Широкая сеть партнеров Банка позволяет оформить автокредит и подписать необходимую документацию в автосалоне.