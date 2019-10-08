Банк «Славия» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. «Накопи Капитал» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 181 и 364 дня) в рублях открывается под 6,6—7% (ранее — под 6,66—7,2%), в долларах — под 1,85—2,35% годовых (вместо 2—2,47%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Славный Максимум» (от 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов на 181 и 364 дня) в рублях составит 6,81—7,26% (прежде — 7,01—7,51%), в долларах — 1,91—2,41% годовых (ранее — 2,01—2,51%). Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Славный Капитал» (от 300 тыс. рублей, от 91 до 364 дней) процентные ставки изменены в рублях и составят 6—6,6% годовых (ранее — 6,55—7,06%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Славный Капитал».