Рубль в сентябре улучшил позиции по отношению к ключевым иностранным валютам после обрушения курса в августе, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — сентябре 2019 года» .

Рубль укрепился к доллару по номинальному курсу на 0,8% в сентябре по сравнению с августом текущего года (когда ослабление достигало, по данным ЦБ, 3,6%), а к евро — на 1,8% (августовское снижение курса равнялось 2,6%). Средний номинальный курс доллара за сентябрь составил 64,98 рубля (против 65,53 рубля в августе), средний номинальный курс евро — 71,61 рубля (в августе равнялся 72,88 рубля).

Напомним, после положительных для нацвалюты тенденций в июле динамика курса рубля резко изменилась в августе на фоне объявления США о новых санкциях против России .

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился в сентябре по номинальному курсу на 3,6% к доллару и на 7% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился к доллару в сентябре на 0,6% по сравнению с августом, а к евро — на 1,4%; по сравнению с декабрем-2018 наблюдался рост курса нацвалюты на 3,6% и 7,2% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться. Так, согласно уточненным данным, в августе по сравнению с июлем рубль ослаб к доллару и евро по реальному курсу на 3,7% и 3% соответственно.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в сентябре на 1,5% по сравнению с августом и на 6% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1% и 5,5% соответственно. В августе ослабление рубля в месячном выражении к корзине валют составляло 2,4% по номинальным курсам и 2,9% — по реальным.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В квартальном выражении рубль продемонстрировал незначительное ослабление к доллару и укрепился к евро. Так, средний номинальный курс доллара за III квартал составил 64,56 рубля против 64,55 во II квартале текущего года, курс евро — 71,82 против 72,52 рубля. По реальному курсу рубль, по оценке, ослаб в отчетном квартале на 0,2% к доллару и укрепился на 0,6% к евро. Квартальное укрепление рубля к корзине ключевых иностранных валют составило 0,7% по номинальным курсам и оценивается в 0,2% по реальным.



В январе — сентябре 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5,8% по номинальному курсу и на 3% по реальному, а к евро рубль укрепился на 0,1% и 3,1% соответственно. К корзине валют зафиксировано небольшое ослабление российской денежной единицы по номинальным курсам (минус 0,1%), но укрепление по реальным (плюс 1,3%, согласно предварительной оценке ЦБ).

