Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке . Теперь получить денежные средства в банке в зависимости от конкретной программы возможно:

«Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 процентного пункта. Аналогичная скидка будет применяться при оформлении заявки на ипотеку на сайте или через партнеров кредитной организации. Для ИП и собственников бизнеса действует надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта. При отказе клиента от личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2 процентных пункта за каждую страховку. Таким образом, минимальные ставки по предложениям «Новостройка», «Квартира» и «Рефинансирование» действуют при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 миллионов рублей и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств для зарплатных клиентов банка; 20% — для прочих клиентов и 10% — при учете в качестве первого взноса средств материнского (семейного) капитала. Для ИП и собственников бизнеса первый взнос должен составлять минимум 30%, а при покупке апартаментов — минимум 20% при приобретении объекта у ГК «ИНТЕКО» и 40% — в иных случаях. По целевым кредитам под залог имеющегося жилья и на ремонт отношение К/З может достигать 70% и 60% соответственно. Допустимая сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей, а срок может достигать 30 лет.

При оформлении ипотеки по двум документам надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а минимальный первоначальный взнос — 40—50% в зависимости от программы. Максимальная сумма кредитования при этом в зависимости от региона будет ограничена 15 млн рублей.