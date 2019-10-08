Новая программа «Онлайн» доступна в форме кредита и банковской гарантии. Сумма финансирования до 5 млн рублей, при этом до 1 млн рублей возможно получить без предоставления залога и поручительства на срок до 1 года (срок банковской гарантии до 13 месяцев). Ставка зафиксирована в размере 13% годовых. Заемщик — субъект малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007года с устойчивым финансовым положением и сроком государственной регистрации не менее одного года. Кредит выдается на любые бизнес цели.

Заявку на кредит необходимо подать на сайте банка.

«Преимуществом программы является отсутствие обязательного требования открыть расчетный счет в банке для получения финансирования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.