Банк «Центр-инвест» понизил ставки по программе автокредитования «Легковой автомобиль» на 0,25 п. п. Оформить ссуду на приобретение нового или подержанного автомобиля сейчас предлагается по ставке от 12,5% до 13% годовых. До момента предоставления в банк оригинала ПТС с отметкой о регистрации, копии свидетельства о регистрации транспортного средства ставка по кредиту увеличится на 3 п. п.

Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и равен 10% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Сумма кредита неограниченна, а срок может достигать семи лет. Каско и личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«При подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «Заявка on-line» процентные ставки будут снижены на 0,25 п. п.», – уточняет эксперт по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.