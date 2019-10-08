Росстат может пересмотреть показатели строительной отрасли, что станет сюрпризом в годовом ВВП, говорится в отчете «ВТБ Капитала» (есть у РБК ). В прошлом году неожиданный пересмотр строительных данных привел к рекордному за десять лет результату.



Сейчас, по данным Росстата, строительный сектор, в который входит строительство зданий и инфраструктуры, практически стоит на месте — прирост по месяцам в сравнении с прошлым годом составляет от 0% до 0,3% (данные за январь — август). В то же время выпуск стройматериалов растет: по данным «ВТБ Капитала», производство стройматериалов за восемь месяцев 2019 года выросло на 5,1%.

Аналитики прогнозируют, что Росстат пересмотрит данные по ВВП за январь 2019 года в сторону понижения, а данные за июнь — август будут увеличены. После пересмотра рост строительного сектора может составить 1—2% по итогам года, что даст прибавку к росту ВВП 0,05—0,1 процентного пункта. Авторы отчета отмечают, что такая прибавка может стать сюрпризом, как и в прошлом году. Сейчас Минэкономразвития ждет роста российского ВВП на 1,3% по итогам 2019 года.

В январе Росстат резко пересмотрел показатели объема вложений в строительный сектор: в ноябре 2018 года статистическая служба сообщала, что за 11 месяцев прошлого года объем строительных работ в России вырос на 0,5%, но после пересмотра сектор показал годовой рост на 5,3%. Этот показатель стал рекордным за десять лет. Ускорение строительной отрасли привело к росту ВВП выше ожиданий. По оценке Минэкономразвития, ВВП за 2018 год увеличился на 2%, а прогноз составлял 1,8%.